Эксперты рассказали правду об интервальном голодании
Уверенность в том, что периодический отказ от еды помогает не только сбросить лишний вес, но и стать более здоровым, появилась у людей после того, как японский микробиолог Ёсинори Осуми открыл механизм аутофагии — способность клеток разрушать и переваривать свое содержимое. За это открытие Осуми получил Нобелевскую премию по физиологии и медицине в 2016 году.
Одним из результатов открытия японского ученого стало появление диет типа 16:8, которые разрешают принимать пищу только в восьмичасовом "окне". В остальное время позволяется только пить воду. Опыты на мышах и крысах показывают, что такая модель питания позволяет животным быть более здоровыми и жить дольше.
Но справедливо ли это для людей? По словам эндокринолога, кандидата меднаук Олеси Гуровой, положительные эффекты интервального голодания объясняются снижением числа получаемых калорий. То есть, если человек может питаться только в 8-часовом "окне", то он, как правило, банально не успевает съесть много. А снижение давления и нормализация уровня сахара — это закономерные итоги похудения. Таким образом, у интервального голодания на самом деле нет выраженных преимуществ перед другими эффективными диетами.
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