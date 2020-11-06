Эксперты рассказали правду об интервальном голодании

Ученые говорят, что интервальное голодание результативно снижает массу тела, улучшает кровяное давление и приводит в норму уровень сахара, но все это подтверждается в основном результатами экспериментов на грызунах. Как влияет интервальное голодание на организм человека — попытались разобраться эксперты.Уверенность в том, что периодический отказ от еды помогает не только сбросить лишний вес, но и стать более здоровым, появилась у людей после того, как японский микробиолог Ёсинори Осуми открыл механизм аутофагии — способность клеток разрушать и переваривать свое содержимое. За это открытие Осуми получил Нобелевскую премию по физиологии и медицине в 2016 году.Одним из результатов открытия японского ученого стало появление диет типа 16:8, которые разрешают принимать пищу только в восьмичасовом "окне". В остальное время позволяется только пить воду. Опыты на мышах и крысах показывают, что такая модель питания позволяет животным быть более здоровыми и жить дольше.Но справедливо ли это для людей? По словам эндокринолога, кандидата меднаук Олеси Гуровой, положительные эффекты интервального голодания объясняются снижением числа получаемых калорий. То есть, если человек может питаться только в 8-часовом "окне", то он, как правило, банально не успевает съесть много. А снижение давления и нормализация уровня сахара — это закономерные итоги похудения. Таким образом, у интервального голодания на самом деле нет выраженных преимуществ перед другими эффективными диетами.