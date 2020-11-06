Вещи в спальне, которые вызывают головную боль

Какие вещи лучше переместить в соседнюю комнату.Хороший сон — залог хорошего настроения на следующий день и отличный способ сохранения красоты, однако иногда мы сами портим атмосферу, которая по идее должна помогать заснуть, а не вызывать неприятные ощущения. Мы выяснили, какие вещи точно не должны находиться рядом с местом, где вы привыкли отдыхать.ЦветыПричем речь идет не только о растениях с резким запахом: многие декоративные растения выделяют ферменты, которые влияют на мозговую деятельность, другими словами — мозг не может расслабиться, поэтому не стоит удивляться, что вы засыпаете под утро, когда уже пора вставать. Кроме того, специалисты по фэн-шуй уверены, что многие домашние цветы способны влиять на ваше настроение и даже на ваши отношения со второй половинкой. Лучше всего перенесите подареный букет в гостиную или на кухню — хуже точно не будет.ТелевизорНет ничего плохого в том, чтобы посмотреть хороший фильм или программу перед сном, и все же делать это нужно в гостиной или другой комнате, отличной от спальни. Все теже специалисты по фэн-шуй крайне не рекомендуют устанавливать в спальне «голубой экран» — считается, что его зеркальная поверхность негативно влияет на энергетику места, работая по принципу зеркала.ЗеркалаВсе больше людей отказывается от зеркал в спальне, ведь, как известно, зеркала, установленные напротив кровати, могут серьезно нарушать сон. Конечно, объективных причин для этого не существует, но многие утверждают, что чувствуют себя «разбитыми» на утро. Мы уже говорили, что зеркальные поверхности нежелательны в спальне, а все потому, что зеркало может поглощать любые энергии, в том числе негативные, а затем «делится» этой энергией с вами.Картины с обнаженными людьмиМногие психологи не советуют вещать картины с изображением обнаженного человека в спальне пары, так как подобные вещи могут привлечь в ваши отношения «третьего лишнего». Конечно, это имеет мало отношения ко сну, однако, если вы хотите сохранить теплые отношения со своей второй половинкой и перед сном меньше думать о проблемах в паре, замените подобные картины на классические пейзажи или абстракцию.