Хроническую лень признали симптомом опасной болезни

Не всегда лень — это нормально.Ученые определяют лень как хроническое нежелание выполнять какое-либо действие, которая берется из совершенно разных источников. Конечно, самый тяжелый случай – это когда она является следствием неправильного воспитания. Однако это далеко не единственная причина ее проявления.Бывает лень, которая обусловлена нехваткой силы воли. Вроде и человек не бездельник, и работать умеет, и талантлив божественно, а как работать – все что-то тянет, откладывает, мнется, переносит на завтра-послезавтра, а лучше на понедельник.А случается лень интуитивная: когда так не хочется предпринимать какие-то шаги… и вдруг, глядишь – а назавтра оказывается, что и делать-то ничего и не нужно было. На этот счет есть замечательная поговорка: «Не спешите красить траву, она позеленеет сама». Но такая лень штука опасная, потому что под интуицию может замаскироваться банальное безделье.С наследственно же ленью бороться самостоятельно очень тяжело, а потому психологи советуют генетически ленивым людям искать серьезную внешнюю мотивацию своих действий: спорить с друзьями на что-то существенное, назначать себе вознаграждение за сделанное дело, находить работу со сдельной оплатой труда, выбирать в спутники жизни деятельного и властного человека. Одним словом, искать тот «волшебный пинок», который может заставить лентяя работать.Любой человек, который внезапно изменился и перестал походить на себя прежнего, вдруг стал не в состоянии сделать простейших усилий, такому человеку надо посоветовать искать помощи у психиатра или помощи у антидепрессантов.