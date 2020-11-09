Уколы щитовидного гормона предотвратят отказ легких при COVID-19

Исследование показало, что лечение с помощью гормона щитовидной железы предотвращает смертельно опасный отказ легких у пациентов с COVID-19. Это происходит за счет уменьшения уровня воспалений и приостановки процесса образования «протечек» в этих органах.Экспериментальный препарат на основе щитовидного гормона может защитить пациентов с COVID-19 от отказа лёгких и ускорить их выздоровление. Речь идет о тех больных, которые переносят болезнь в наиболее тяжелой форме. Учёные полагают, что за счёт инъекций гормона Т3 можно остановить острый респираторный дистресс-синдром.При нехватке этого гормона в организме коронавирусных пациентов увеличивается уровень воспалительных процессов. Вырастает и риск патологии, при которой лёгкие дают как бы «протечки». Тем ценнее результаты небольшого по масштабам эксперимента. Двух критически больных пациентов с COVID-19 в Миннесоте первыми в стране провели через новую терапию, они получали Т3 через дыхательную трубку и поправились. Подробности эксперимента сообщает газета Minneapolis Star Tribune.Гормон проходит вторую фазу клинических исследований, он уже получил одобрение со стороны Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA). Врачи надеются, что довольно скоро терапия на основе щитовидного гормона станет вторым официально одобренным методом лечения коронавируса после препарата дексаметазона. Это критически важно для США, где зафиксирована не только самая высокая заболеваемость коронавирусом в мире, но и наиболее значительная смертность. В настоящее время жертвами COVID-19 в Америке стали более 232 000 человек.