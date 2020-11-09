Эксперт рассказал, сколько инфицированный коронавирусом продолжает быть опасным

Главный инфекционист России Владимир Чуланов отмечает, что человек, перенесший коронавирус, может заражать других в течение 10, а в отдельных случаях - в течение 20 дней после появления первых симптомов заболевания.В целом продолжительность выделения вируса в окружающую среду зависит от тяжести протекания заболевания. К примеру, исследования показали, что при легком и среднем течении вирус выделяется не более 10 дней, начиная с момента возникновения недомогания. При тяжелой форме - период заразности увеличивается вдвое.Притом, тесты на коронавирус могут давать положительные результаты сроком до 2 месяцев. Но это не означает, что человек заразен. Чуланов подчеркивает: "Исследования могут фиксировать следы или обломки вируса, но заразиться в этом случае от человека уже нельзя. Однако при появлении первых симптомов заболевания важно сохранять самоизоляцию, чтобы не заразить других, а также сообщить об этом в поликлинику. Заболевание в большинстве случаев протекает как обычное ОРВИ".К основным симптомам коронавируса относятся: повышение температуры выше 37,5 градусов (фиксируется в 90% случаев), слабость и повышенная утомляемость, сухой кашель, одышка, головная боль, боли в горле. Более 50% инфицированных теряют вкус и обоняние. И лишь у 10% отмечается диарея.