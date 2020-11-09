Источник антиоксидантов: почему нужно есть рис?

Объясняя, почему нужно есть рис, эксперты оценили его как источник полезнейших для поддержания здоровья и иммунитета веществ – белков, витаминов, минералов, пищевых волокон, а также фенолов и флавоноидов, которые действуют как антиоксиданты.Антиоксиданты высоко ценятся за их способность выводить из организма свободные радикалы – нестабильные атомы, способные повреждать клетки, способствуя развитию ряда болезней и раннего старения. Потребление пищевых источников антиоксидантов помогает предотвратить сердечно-сосудистые патологии, катаракту, воспаление, даже рак.Рис без пестицидов является одним из таких источников, информирует портал Food News, ссылаясь на исследование международной группы ученых из Индии и Южной Кореи. Они установили, что рис, не содержащий пестицидов, отличается очень высоким уровнем фенольных соединений, действующих как антиоксиданты.В частности, рис является источником следующих веществ.Феруловая кислота – известна своим свойством защищать кожу от агрессивного воздействия солнечных лучей.Салициловая кислота – также улучшает состояние кожного покрова, препятствует образованию прыщей.Кофеиновая кислота – тип полифенола, уменьшающий интенсивность воспаления, предотвращающий нейродегенеративные нарушения и ассоциированные патологии (конкретно болезнь Паркинсона).Галловая кислота – эффективна при лечении желудочно-кишечных, нейропсихологических, метаболических, сердечно-сосудистых расстройств.Протоколатеховая кислота – хорошо известна своими антиоксидантными и антибактериальными эффектами, препятствует процессам, ведущим к возникновению рака, диабета.Антоцианы – эти мощные биофлавоноиды способны снижать кровяное давление, улучшать остроту зрения, подавлять рост раковых клеток.Какой рис нужно есть? Широко распространенный белый шлифованный рис представляет собой продукт, лишенный шелухи, отрубей. То есть, содержит меньше клетчатки, белка, антиоксидантов, витаминов и минералов, чем другие, менее очищенные варианты. Это не тот вид риса, которому нужно отдавать предпочтение.Коричневый рис. Относится к цельнозерновым продуктам, содержит значительно больше белка, минералов и витаминов по сравнению с белым.Черный рис. Среди всех разновидностей риса обладает наивысшей антиоксидантной активностью.Красный рис. Его сорта, гималайский и тайский, известны высоким содержанием белка, а также впечатляющим набором полезных растительных соединений: антоцианов, апигенина, мирицетина, кверцетина.Дикий рис. Содержат в три раза больше клетчатки, белка, витаминов и минералов, чем белый рис.