Перекусить на ночь, но не потолстеть: как это сделать?

Всем известно, что кушать на ночь вредно. Однако иногда желание перекусить гораздо сильнее любых принципов. Что же в такой ситуации делать? Даем несколько полезных советов, которые помогут не потолстеть, поедая что-то перед сном.Контролируйте размер порцииУместно съедать не полноценный прием пищи, а небольшую порцию продукта, который хочется. Калорийность такого перекуса должна быть не больше 100-150 калорий, чтобы не причинить вреда фигуре. Поздний перекус не испортит здоровья, если это будут ягоды, зеленый салат, другие овощи или фрукты в небольших размерах.После тренировки ешьте белокТренировки обычно у работающих людей проходят по вечерам. А значит, домой ты попадаешь ближе к позднему вечеру, а то и ночи. Трата сил на тренировке приводит к желанию съесть все, что видишь на своем пути. Но делать этого лучше не стоит. Желательно перекусить чем-то белковым: куриная грудка, омлет из 1-2 яиц, сыр, протеиновый батончик. Так организм получит необходимое восполнение сил и энергии, но при этом не потолстеет.Ешьте изкокалорийные продуктыДневная калорийность у среднестатистической женщины составляет около 1500 калорий. Если съедать продукты на всю суточную калорийность в течение дня, а не есть после 18:00, то ни к чему хорошему это не приведет. Уже через пару часов голод возымеет власть над разумом, и вы побежите к холодильнику. Тем самым получится большой профицит. Лучше оставлять запас максимум на 300 калорий на тот случай, если захочется перекусить перед сном.Лягте спать раньше обычногоНо что же делать, если организм требует еды, а вся суточная калорийность уже потреблена? В таком случае поможет преждевременный сон. Лягте спать на пару часов раньше обычного, чтобы забыть о голоде, желании согрешить. Утром вас ожидает удивительное чувство легкости!Или лягте спать позжеА можно поступить и наоборот — лечь немного позже, чем обычно. Съев тарелку салата или плова прямо перед сном, организму станет тяжелее заснуть. А ночью он будет занят тем, что переваривать пищу. Поэтому лучше переждать пару часов после приема пищи, чтобы телу стало немного легче, и это не принесло вам лишних килограммов.Ешь то, что хочешьЕсли ты понимаешь, что хочешь кусок пиццы или мороженое, то лучше утолить свой психологический голод. Иначе по статистике ты столкнешься с тем, что хочешь такое же блюдо на следующий день. Как следствие, съедаешь немного больше обычного. Поверь, подобное блюдо в нормальных объемах не причинит большого вреда фигуре, тем более если соблюдены все правила здорового образа жизни.