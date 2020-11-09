Диетолог Русакова объяснила, почему гречка и рис мешают похудеть зимой
"Сейчас лучше не налегать на крупы, потому что из-за пандемии у нас есть некоторый дефицит физической активности, а в гарнирах слишком много калорий. Люди запаслись рисом и гречкой, поэтому стали употреблять больше калорий и обрастать лишними килограммами. Лучше заменить крупы овощными гарнирами — свежими или тушеными овощами", — отметила диетолог.
Каши, по словам Русаковой, можно есть на завтрак, но лучше не употреблять рис и гречку в течение остального дня. В рационе должно быть побольше сезонных фруктов и овощей, доступных в конкретном регионе. "Лучше всего выбирать те фрукты и овощи, которые растут в вашем регионе. Потому что экзотические продукты теряют свои полезные свойства из-за особенностей транспортировки и хранения", — отметила врач.
Диетолог посоветовала есть качественное мясо, птицу, рыбу и молочные продукты, но избегать жареного, жирного и сладкого. Плюс, не стоит увлекаться кондитерскими изделиями и ультраобработанной едой.
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