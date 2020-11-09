Диетолог Русакова объяснила, почему гречка и рис мешают похудеть зимой

В период пандемии COVID-19 люди стали меньше двигаться, поэтому лучше убрать из рациона крупы, чтобы защитить свой организм от образования лишних килограммов. Так считает диетолог Дарья Русакова."Сейчас лучше не налегать на крупы, потому что из-за пандемии у нас есть некоторый дефицит физической активности, а в гарнирах слишком много калорий. Люди запаслись рисом и гречкой, поэтому стали употреблять больше калорий и обрастать лишними килограммами. Лучше заменить крупы овощными гарнирами — свежими или тушеными овощами", — отметила диетолог.Каши, по словам Русаковой, можно есть на завтрак, но лучше не употреблять рис и гречку в течение остального дня. В рационе должно быть побольше сезонных фруктов и овощей, доступных в конкретном регионе. "Лучше всего выбирать те фрукты и овощи, которые растут в вашем регионе. Потому что экзотические продукты теряют свои полезные свойства из-за особенностей транспортировки и хранения", — отметила врач.Диетолог посоветовала есть качественное мясо, птицу, рыбу и молочные продукты, но избегать жареного, жирного и сладкого. Плюс, не стоит увлекаться кондитерскими изделиями и ультраобработанной едой.