Оксиданты могут замедлить старение клеток
«Предыдущие исследования этих ферментов показали, что они участвуют в защите дрожжевых клеток от вредных окислителей», - рассказывает Микаэль Молин, возглавляющий исследование. «Но пероксиредоксины также помогают продлить жизнь клеток, когда они подвергаются ограничению калорий».
Ученые обнаружили новую функцию Tsa1.
«Раньше мы думали, что этот фермент просто нейтрализует активные формы кислорода. Но теперь мы показали, что Tsa1 действительно требует определенного количества пероксида водорода для активации, чтобы участвовать в процессе замедления старения дрожжевых клеток», - рассказывает научный сотрудник Сесилия Пиказо.
Ученые полагают, что новые данные помогут в создании лекарств от возрастных заболеваний.
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