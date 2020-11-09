Оксиданты могут замедлить старение клеток

В высоких концентрациях активные формы кислорода, известные как оксиданты, вредны для клеток всех организмов и связаны со старением. Но исследование Технологического университета Чалмерса, Швеция, показало, что низкие уровни оксиданта пероксида водорода могут стимулировать фермент, помогающий замедлить старение дрожжевых клеток. Исследователи изучили фермент Tsa1, который входит в группу антиоксидантов, называемых пероксиредоксинами.«Предыдущие исследования этих ферментов показали, что они участвуют в защите дрожжевых клеток от вредных окислителей», - рассказывает Микаэль Молин, возглавляющий исследование. «Но пероксиредоксины также помогают продлить жизнь клеток, когда они подвергаются ограничению калорий».Ученые обнаружили новую функцию Tsa1.«Раньше мы думали, что этот фермент просто нейтрализует активные формы кислорода. Но теперь мы показали, что Tsa1 действительно требует определенного количества пероксида водорода для активации, чтобы участвовать в процессе замедления старения дрожжевых клеток», - рассказывает научный сотрудник Сесилия Пиказо.Ученые полагают, что новые данные помогут в создании лекарств от возрастных заболеваний.