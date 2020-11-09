Названы целебные свойства гранатов
Осень богата на витаминный урожай. На фруктовых раскладах в магазинах уже можно встретить манящие сочные гранаты.
Гранат еще называют «молодильным яблочком» из-за свойства подавлять процессы старения и омолаживать организм. Кроме этого, он богат на всевозможные полезные свойства.
Этот кисло-сладкий фрукт снижает уровень холестерина в крови, а антиоксиданты влияют на улучшение работы всего организма.
Гранат нормализует уровень сахара в крови, особенно он полезен диабетикам. Улучшает память и повышает познавательные способности. Гранаты помогают бороться с артритом.
А еще гранаты способствуют улучшению настроения и справится с осенней хандрой. Фрукт повышает уровень серотина и контролирует скачки эмоционального состояния.
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