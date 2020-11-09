Ячмень на глазу: научные способы избавиться от проблемы

Большинство верит в народные методы лечения этой проблемы.Люди до сих пор верят в альтернативные методы, которые якобы излечивают ячмень. В интернете можно найти целые списки советов, как его «лечить». Например, больному нужно показать кукиш или плюнуть в глаз. Что такое ячмень и какие методы действительно помогают.Ульяна Супрун на своей странице в фейсбуке посоветовала обходить народные советы, вроде: потрите обручальным кольцом, перевяжите пальцы нитками или приложите коровий кизяк.Что такое ячмень?Гнойное воспаление сальной железы или волосяной части ресниц. Оно возникает вследствие инфицирования бактериями, чаще всего стафилококком. На краю века появляется болезненная точка, затем припухлость, покраснение и отек века.Ячмень может быть водянистым, вызывать болевые ощущения, но никак не может навредить зрению.Что делать, если появился ячмень?Для того, чтобы уменьшить воспаление, приложите к глазу мягкую ткань, увлажненную теплой водой. Держите 5 – 10 минут. Такую процедуру можно повторять 4 раза в течение дня. Ни в коем случае не давите на глаз!Если вас беспокоит боль, то можно выпить ибупрофен или парацетамол.Не надевайте контактные линзы и не красьте глаза, пока ячмень не пройдет.?Не пытайтесь механически от него избавиться, так как можно занести инфекцию.Ульяна Супрун отмечает, что нет никаких оснований верить в то, что ячмень пройдет, если пойти к гадалке. На самом деле ячмень проходит сам в течение 2 недель.Обязательно обратитесь к врачу:Если возникает сильная боль и отек.Если ячмень не проходит в течение 2 недель.Если нарушается зрение.Как уменьшить риск появления ячменя?Не прикасайтесь к глазам и не надевайте линзы грязными руками.Обязательно смывайте макияж перед сном. Регулярно заботьтесь о чистоте своих век и ресниц.Не используйте косметику, у которой истек срок годности.Не пользуйтесь одними полотенцами и общей косметикой с людьми, которые имеют ячмень.