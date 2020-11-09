Температуру сбивать нельзя. Врач объяснил почему
По его словам, незначительное повышение температуры сигнализирует об иммунном ответе из-за активации В- и Т-лимфоцитов. В таком состоянии увеличивается скорость выработки антител. Также замедляется процесс размножения новых бактерий.
Примечательно, что при повышении температуры в пределах 37-38 градусов снижается восприимчивость организма к лекарственным препаратам.
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