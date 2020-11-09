Развенчаны популярные мифы о беременности

Они имеют мало общего с правдой.Каждая женщина хочет иметь здорового ребенка, поэтому ее всегда волнует вопрос о том, что можно делать, а что нет во время беременности. Самые популярные мифы, в которые до сих пор верят многие люди – читайте в нашем материале.Вокруг беременности существует множество предрассудков. Мы решили развенчать несколько самых популярных мифов.Мифы о беременностиАвиаперелетыНебольшое снижение содержания кислорода в воздухе, перепад атмосферного давления, минимальное повышение уровня радиации во время полета – не имеют негативного влияния на развитие нормальной беременности.Всемирная организация здравоохранения рекомендует воздержаться от перелетов только после 36 недель беременности или при осложненной беременности с угрозой выкидыша.Физические упражненияОни полезны для здоровья человека, в том числе и во время беременности. Следует только позаботиться о том, чтобы уровень интенсивности физических упражнений был привычным, организм не перегревался, а вес при силовых тренировках был снижен.Однако беременным не стоит заниматься подводным плаванием, а также во избежание падений и столкновений, лучше воздержаться от участия в игровых и контактных видах спорта.Половая жизньПри беременности, которая имеет обычный ход, сексуальная активность способствует восстановлению физического и психологического равновесия. Положительные эмоции позволяют улучшить качество жизни.Окрашивание волосБеременным женщинам можно стричь и красить волосы. Вы можете продолжать носить красивую прическу и сохранять желаемый цвет волос на протяжении всей беременности. Кроме того, можно пользоваться необходимыми средствами для укладки, если выполнять все инструкции по применению.Маникюр и педикюрБеременные женщины могут продолжать делать маникюр и педикюр. Просто делайте это в качественных местах, где соблюдены правила асептики, антисептики и стерилизации.УЗИ вредит ребенкуВ основе ультразвуковой диагностики лежат высокочастотные волны, которые отражаются от плода. Поэтому такая процедура не вредит здоровью ребенка.Токсикоз бывает только в начале беременностиРаспространено ошибочное мнение, что токсикоз может беспокоить только в первом триместре. Некоторые женщины могут страдать от этого недуга до 20 недель, а у других чувство тошноты продолжается на протяжении всей беременности.Еще существуют те женщины, которых токсикоз может постигнуть на последних неделях беременности.Беременных всегда тянет на соленоеОрганизм беременной женщины может требовать необходимые ему питательные элементы и минералы. А причудливые гастрономические особенности объясняются гормональными перепадами.При этом женщина может хотеть как соленое, так и сладкое или кислое.