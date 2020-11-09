Занятия с обручем: как не испортить здоровье в борьбе за талию

Эти упражнения вызывают много споров.Обруч может не только скорректировать фигуру, но и навредить здоровью.Мечтаете о стройной фигуре и тонкой талии? В этих вопросах вам поможет простой спортивный снаряд – обруч.Ivona расскажет, какие бывают обручи, а также о пользе и вреде занятий с этим тренажером.В народе также известно еще одно название обруча – хулахуп, так он звучит на английском языке.Что ж, рассмотрим разновидности этого спортивного снаряда:Классический. Он бывает пластмассовым или из сплава алюминия, такие обручи по весу очень легкие;Утяжеленный. Такой же, как и классический, только во внутрь насыпается песок, это увеличивает его массу;Массажный. Данный хулахуп из пластика, на его поверхности расположены металлические конечности разной формы, благодаря им создается массажный эффект.Складной обруч. Такой вариант удобно брать с собой в поездки, на пляж или на дачу.Обручи со встроенными датчиками. Такой «антицеллюлитный круг» будет показывать счетчик калорий, в нем есть функция тайминга.В пользе обруча можно выделить следующие факты: доступен по цене, прост в использовании и позволяет быстро достичь результата. Но самое главное он положительно виляет на состояние здоровья: стимулирует работу ЖКТ, делает деликатный массаж органов брюшной полости, улучшает работу сердца. А вот уменьшить талию он вам не сможет. Так просто убрать жир с живота и боков не получится — для этого нужно комплексное занятие спортом.Теперь о минусах хулахупа. Только на первый взгляд кажется, что, крути себе, да получай эффект, но, увы, все не так просто! Во-первых, он не всем полезен. Категорически запрещено пользоваться обручами беременным, и людям с поврежденным позвоночником.Во-вторых, если злоупотребляете увеличением продолжительности вращения, то вы можете столкнуться с такими проблемами как: опущение матки и внутренних органов; травмы ног, и, особенно, лодыжек ввиду падения массивного спортивного снаряда; сколиоз позвоночника и расшатывание его отделов.Если вы все-таки решитесь на тренировки с обручем, обязательно учтите все вышеперечисленные плюсы и минусы.