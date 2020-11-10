Улучшает иммунную функцию и контроль сахара: почему нужно есть белый лук

Белый лук обладает антибактериальными свойствами и способствует оздоровлению пищеварительной системы, что в свою очередь может улучшить иммунную функцию. Среди других луковых овощей белый считается более полезным.Один из лучших продуктов для поддержания здоровья в сезон холодов – белый лук. Вот несколько веских доводов, объясняющих почему его нужно есть осенью и зимой.Улучшает контроль сахара в крови. Белый лук содержит хром и серу – вещества, улучшающие естественные механизмы регулирования уровня сахара в крови. Исследования показали, что регулярное и контролируемое потребление белого лука полезно для людей с диабетом или предиабетом.Защищает от рака. В состав овоща входят флавоноидные антиоксиданты, в частности, физетин и кверцетин, способные предотвращать рост опухоли.Улучшает пищеварительные функции. Еще одна причина есть белый лук: он является очень богатым источником клетчатки и пребиотиков, улучшающих состояние и функционирование кишечника. Особенно много в нем пребиотика инулина и фруктоолигосахаридов, которые помогают увеличить количество полезных бактерий в кишечнике. Благодаря данной особенности овощ эффективно улучшает и иммунную функцию.Защищает кости от разрушения. Установлено, что потребление белого лука улучшает показатели плотность костей у пожилых женщин, обеспечивает профилактику остеопороза.Полезен сердцу. Растительный продукт содержит высокий уровень антиоксидантов – соединений, которые борются с воспалением, снижают уровень триглицеридов и уровень холестерина. Все это благотворно сказывается на состоянии сердца. Благодаря своим противовоспалительным свойствам белый лук также помогает снизить высокое кровяное давление.Разжижает кровь. Вещества белого лука, флавоноиды и сера, помогают разжижать кровь, способствуя ее плавному течению по венам и артериям. Это снижает риски тромбов и ассоциированных патологий, включая сердечный приступ и инсульт.Борется с воспалением. Большое количество серы в луке обеспечивает сильный противовоспалительный эффект. Кроме того, белый лук богат селеном, который стимулирует иммунную функцию и также уменьшает воспаление.Укрепляет иммунитет. Присутствие высоких доз селена в белом луке делает этот овощ эффективным средством для поддержания активного и сильного иммунитета. Минерал селен играет значимую роль в защите организма от вирусных инфекций и аллергических состояний.Повышает качество сна. Некоторые исследования показывают, что белый лук может помочь улучшить качество сна из-за присутствия L-триптофана – формы аминокислоты, действующей как естественное седативное средство. Это также помогает снизить уровень стресса, общего напряжения.