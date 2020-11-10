Мясников назвал самую полезную дешевую рыбу

По словам Александра Мясникова, такой продукт как селедка является дешевым и крайне полезным для здоровья.На съемках программы «О самом главном» известный российский врач заявил, что простые и дешевые продукты могут быть очень полезными для здоровья человека. Одним из лучших примеров этого Мясников считает обычную селедку.«Многие люди не догадываются, что эта дешевая рыба – одна из самых полезных. Сельдь содержит огромное количество омега-3 – по сравнению с другими видами рыбами она является лидером по насыщенности жирными кислотами, крайне важными для функционирования организма», - заметил медик.Однако важно помнить, что полезная рыба также отличается значительным содержанием соли – употреблять ее необходимо с учетом данной особенности, напомнил врач. Мясников посоветовал есть сельдь вместе с картофелем, сваренным в мундире без добавления соли. Таким образом организм может получить сразу существенную дозу полезных и нужных веществ, витаминов и минералов.До этого доктор Мясников рассказывал о продуктах, которые ошибочно считались вредными. Говоря о такой еде, специалист назвал яйца, сливочное масло, красное мясо.