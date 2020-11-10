Изменение привычек - залог здорового и крепкого сна, говорят специалисты

Западные эксперты составили рекомендации, способные повысить качество сна. В частности, они не советуют смотреть новости перед сном. Новости грозят появлением беспокойства, которое не позволит плавно перейти ко сну.Также вредны напряженные разговоры. Негативные эмоции от таких бесед ночью сложнее "переварить", показали эксперименты. Плохо на качестве сна может сказаться и привычка работать перед сном, прямо в постели. По словам экспертов, постель должна ассоциировалась только со сном и сексом. Чрезвычайно вредно использование телефонов ночью. Нельзя оставлять свет включенным, ведь "гормон сна" - мелатонин - выделяется только в темноте.Сомнологи скептически настроены в отношении физических нагрузок. По их словам, многие пытаются таким образом измотать себя, чтобы лучше заснуть, однако эффект будет обратным. Излишнее возбуждение тоже создают напитки с кофеином и алкоголь (ломает архитектуру сна).