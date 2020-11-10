Изменение привычек - залог здорового и крепкого сна, говорят специалисты
Также вредны напряженные разговоры. Негативные эмоции от таких бесед ночью сложнее "переварить", показали эксперименты. Плохо на качестве сна может сказаться и привычка работать перед сном, прямо в постели. По словам экспертов, постель должна ассоциировалась только со сном и сексом. Чрезвычайно вредно использование телефонов ночью. Нельзя оставлять свет включенным, ведь "гормон сна" - мелатонин - выделяется только в темноте.
Сомнологи скептически настроены в отношении физических нагрузок. По их словам, многие пытаются таким образом измотать себя, чтобы лучше заснуть, однако эффект будет обратным. Излишнее возбуждение тоже создают напитки с кофеином и алкоголь (ломает архитектуру сна).
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