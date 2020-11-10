Обнаружить сотрясение мозга можно по слюне

Слюна человека может быть настоящим набором важных для оценки здоровья маркеров. Ученые из Медицинского колледжа Пенсильванского государственного университета полагают, что в скором времени по ее анализу врачи смогут определять наличие сотрясения мозга. Результаты недавнего клинического исследования подтвердили, что слюна может использоваться для неинвазивной диагностики.Исследователи проанализировали слюну на предмет микроРНК. Эти молекулы играют важную роль в клеточных процессах и в большом количестве присутствуют в головном мозге. Исследователи предположили, что измененные уровни микроРНК в слюне могут указывать на наличие сотрясения мозга.Для разработки диагностического подхода исследователи набрали 538 участников из 11 клинических центров. Примерно у половины было зарегистрировано сотрясение мозга в течение двух недель после начала исследования, в то время как у другой половины его не было, но были состояния, которые могли имитировать симптомы сотрясения мозга.Ученые использовали секвенирование РНК для оценки образцов слюны, а затем статистическое моделирование и машинное обучение, чтобы выявить заметные различия между профилями РНК участников с сотрясением и без него. Обозначив конкретные изменения, ученые протестировали 200 дополнительных образцов и успешно определили пациентов с сотрясением головного мозга. Точность подхода оказалась лучше по сравнению с доступными в настоящее время тестами. Результаты были представлены в журнале Clinical and Translational Medicine.