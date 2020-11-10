Обнаружить сотрясение мозга можно по слюне
Исследователи проанализировали слюну на предмет микроРНК. Эти молекулы играют важную роль в клеточных процессах и в большом количестве присутствуют в головном мозге. Исследователи предположили, что измененные уровни микроРНК в слюне могут указывать на наличие сотрясения мозга.
Для разработки диагностического подхода исследователи набрали 538 участников из 11 клинических центров. Примерно у половины было зарегистрировано сотрясение мозга в течение двух недель после начала исследования, в то время как у другой половины его не было, но были состояния, которые могли имитировать симптомы сотрясения мозга.
Ученые использовали секвенирование РНК для оценки образцов слюны, а затем статистическое моделирование и машинное обучение, чтобы выявить заметные различия между профилями РНК участников с сотрясением и без него. Обозначив конкретные изменения, ученые протестировали 200 дополнительных образцов и успешно определили пациентов с сотрясением головного мозга. Точность подхода оказалась лучше по сравнению с доступными в настоящее время тестами. Результаты были представлены в журнале Clinical and Translational Medicine.
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