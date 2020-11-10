COVID-19 может ухудшать к ОКР у детей и молодых людей

Пандемия COVID-19 привела к ухудшению ОКР.Многие дети и молодые люди с навязчивыми мыслями и компульсиями сталкиваются с тем, что их обсессивно-компульсивное расстройство (ОКР), тревожность и депрессивные симптомы ухудшаются во время кризиса, такого как COVID-19. Об этом свидетельствуют результаты нового исследования Орхусского университета и Центра детской и подростковой психиатрии в Центральной Дании.Весной 2020 года ученые разослали анкеты двум группам детей и молодых людей в возрасте от семи до 21 года. Одной группе был поставлен диагноз ОКР в специализированном отделении Центра детской и подростковой психиатрии, другая группа была идентифицирована через Датскую ассоциацию ОКР. Большинству этих детей и молодых людей диагноз был поставлен много лет назад. Всего на анкету ответили 102 ребенка.«Их опыт показал, что ОКР, тревожность и депрессивные симптомы ухудшились во время пандемии COVID-19. Это ухудшение было наиболее выражено для группы, определенной Ассоциацией ОКР», - рассказывает Пер Хоув Томсен, профессор, глава исследования.