Диетолог назвала повышающие настроение продукты

Продукты с содержанием некоторых витаминов способны улучшить настроение.По ее словам, в первую очередь внимание надо уделить витаминам B и D, магнию, цинку, йоду. Например, витамин D оказывает антидепрессивный эффект, укрепляет костную систему и иммунитет. Его много в рыбе, печени трески, яичном желтке и молочных продуктах.Витамины группы B есть в мясе и других продуктах животного происхождения, в цельнозерновых крупах, овсянке долгого приготовления, гречке, хлебе грубого помола и с отрубями.«Красное мясо надо включать в рацион два-три раза в неделю, а основной упор делать на мясо кролика или птицы. Там же есть необходимый нам цинк. В индейке большое количество триптофана, предшественника серотонина, то есть, гормона удовольствия», — сказала Соломатина.Она отметила, что уровень «гормона счастья» можно повысить за счет бананов. В них также содержится магний, который помогает расслабляться нервной системе. Еще этого минерала много в орехах, семечках, зеленых листовых овощах.За производство энергии в организме отвечает в том числе йод. Он есть в водорослях, морской рыбе, хурме, фейхоа, грецких орехах.Микроэлемент холин, содержащийся в яичных желтках, обеспечивает скорость мышления и настроение. Содержащаяся в зелени, овощах и фруктах клетчатка способствует нормальной микрофлоре кишечника.«Говорят, что кишечник — это второй мозг. Наши желания и наши настроения зависит от нормальной работы нашей микрофлоры. Многие вкусовые пристрастия диктует именно она», — добавила диетолог..Эксперт в области пищевого поведения, биологических ритмов и здоровья человека Мария Краснова ранее для борьбы с осенней хандрой рекомендовала есть продукты, которые стимулируют синтез серотонина и содержат витамин D.