Назван самый простой и действенный способ продлить жизнь

Исследование, проведенное сотрудниками Школы медицины Бостонского университета (США), позволило выявить самый простой и результативный способ продлить жизнь. Как выяснили ученые под руководством Левины Ли, этот способ лежит в плоскости психологии — рассчитывать на долгую и дееспособную жизнь могут оптимисты.Люди с позитивным настроем, как показала научная работа, заметно чаще доживают до преклонных лет, и, при этом, обычно сохраняют дееспособность. Пессимисты, соответственно, умирают раньше на 11-15 процентов. Но почему так? Ученые говорят, что есть несколько факторов."Оптимисты уделяют больше внимания своему здоровью, а также в целом более физически активны, что очень важно для сохранения здоровья в преклонном возрасте. Плюс, у оптимистов меньше вредных привычек, а их диета обычно является более полноценной. Оптимисты реже подвержены депрессии, у них реже развиваются патологии сердца и сосудов, а также хронические болезни вообще", — говорит Ли.Конечно, нельзя просто переменить настрой на позитивный, чтобы обеспечить себе максимум здоровья и лет жизни. Но задуматься о необходимости позитивных изменений в мышлении можно. В этом, по словам ученых, поможет консультация психолога, которая может стать неплохой отправной точкой на пути к более полноценной и здоровой жизни.