Неврологи нашли в растительном галлюциногене лекарство от многих болезней

Согласно исследованиям, проведенным Мадридским университетом Комплутенсе, одним из основных природных компонентов напитка аяхуаска является диметилтриптамин (ДМТ), который способствует нейрогенезу - образованию новых нейронов.В частности, вследствие воздействия соединения образуются астроциты и олигодендроциты. Данный факт, по мнению ученых, делает психоделик ДМТ идеальным средством для лечения психических и неврологических расстройств, включая нейродегенеративные заболевания. Выводы озвучены после проведения на протяжении четырех лет экспериментов с мышами.Известно, что аяхуаска включает смесь отваров растений Banisteriopsis caapi и Psychotria viridis. ДМТ связывается с серотониновым рецептором 5-НТ 2А, что усиливает его галлюциногенный эффект. В рамках исследования рецептор был изменен на рецептор сигма-типа, который не производит галлюциногенный эффект.При нейродегенеративных заболеваниях именно гибель определенных типов нейронов вызывает симптомы патологий. Хотя люди обладают способностью генерировать новые нейроны, это не всегда возможно. ДМТ способен активировать нервные стволовые клетки и приводить к формированию новых нейронов.