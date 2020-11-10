Коронавирус ухудшает звон в ушах почти у половины его жертв

Исследование показало, что жертвы тиннитуса или звона в ушах, столкнувшиеся с коронавирусом, в 50% случаев испытывают ухудшение слуха. А некоторые пациенты считают, что проблемы со слухом были изначально спровоцированы COVID-19.Миллионы людей в разных странах мира страдают от тиннитуса или звона в ушах. Чаще всего это расстройство бывает спровоцировано нарушениями в работе среднего или внутреннего уха. И вот теперь стало известно, что до половины таких людей при заболевании коронавирусом сталкиваются с ухудшением слуха и усилением неприятных симптомов тиннитуса. По статистике, звон в ушах отмечается у каждого восьмого жителя нашей планеты. Он слышит постоянные фантомные звуки вроде жужжание, свиста или звона, что действует на психику крайне неприятно.Данные исследования проводилась сотрудниками Anglia Ruskin University. Оказалось, что некоторые жертвы тиннитуса не сталкивались с нарушениями слуха вплоть до развития у них COVID-19, но звон появился после положительного диагноза. Отметим, что тиннитус не включается в список симптомов, которые могут появиться в результате коронавируса. Но распространенными последствиями этой болезни считают нарушения психического равновесия, депрессию и тревожные состояния.Многие участники этого исследования изначально опасались заразиться COVID-19, а страх перед пандемией может ухудшить симптомы тиннитуса, что частично объясняет его связь с коронавирусом. Еще одним объяснением являются изменения в образе жизни из-за пандемии, включая более частое использование технологий, просмотр ТВ и прослушивание музыки дома из-за карантина. Всё это негативно влияет на симптомы звона в ушах. Отоларингологи также считают, что коронавирус способен спровоцировать повреждения клеток в ушах, а распространенной причиной тиннитуса называют повреждения клеток волосков внутреннего уха, пишет The Daily Mail.