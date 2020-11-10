Пациенты с COVID-19 смогут лечиться дома при наличии отдельной комнаты

8 ноября вступил в силу приказ Минздрава, изменивший действующий регламент лечения коронавируса в домашних условиях. Теперь на решение о госпитализации будут влиять условия проживания пациента и его близких.Согласно документу пациенты с подтвержденным коронавирусом могут проходить лечение дома при условии наличия отдельной комнаты и соблюдения всех рекомендаций лечащего врача. Однако если заболевший проживает в коммунальной квартире, общежитии или совместно с людьми из групп риска, то ему необходима госпитализация даже при легком течении коронавируса. Ранее бытовые условия амбулаторных пациентов, которые не нуждаются в госпитализации, не учитывалось.В новом приказе также прописана обязанность врачей информировать амбулаторных пациентов и членов их семьи о том, что при ухудшении самочувствия необходимо вызывать скорую помощь. Медики должны рассказывать о рисках заболевания и необходимости изоляции пациента, а также об уголовной ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических правил.Кроме того, Минздрав разрешил выписывать пациентов из стационаров и продолжать лечение в амбулаторных условиях до получения отрицательного теста на COVID-19 в случае улучшения состояния.Сегодня, 9 ноября, вступил в законную силу еще один приказ ведомства, в котором регламентируется время приема узких специалистов в поликлиниках. Так, инфекционисты и гематологи должны принимать пациентов 20 минут, онкологи — 23 минуты, хирурги и пульмонологи — 26 минут, фтизиатр — 35 минут. За это время врач должен не только осмотреть пациента, но и заполнить необходимые документы.