Этот фрукт в ежедневном рационе может защитить от диабета 2 типа

Включение в ежедневный рацион авокадо улучшает регуляцию уровня сахара в крови и может помочь предотвратить диабет 2 типа или остановить ухудшение симптомов и осложнений уже имеющегося диабета.Медики объясняют, что развитие диабет 2 типа вызывается неспособностью организма производить достаточное количество гормона инсулина, либо потерей чувствительности к нему. Без необходимого количества гормона организм изо всех сил пытается преобразовать сахар в крови в полезную энергию, и уровень глюкозы растет.Специалисты предупреждают: в случае возникшего диабета 2 типа важно своевременно принять корректирующие и терапевтические меры, поскольку свойственный ему хронически высокий уровень сахара в крови повышает риск некоторых смертельных осложнений, включая болезни сердца, инсульт.«Внесение некоторых изменений в свой ежедневный рацион – это один из самых простых способов контролировать уровень сахара в крови. Выбор правильных продуктов питания может помочь предотвратить диабет 2 типа, остановить ухудшение уже имеющихся симптомов и осложнений», - цитирует экспертов Medical News Today.По их мнению, лучшим фруктом в ежедневном рационе больных диабетом людей является авокадо. Специалисты отмечают, что продукт содержит много витамина Е, улучшающего регулирование уровня глюкозы у диабетиков. Помимо того, фрукт насыщен клетчаткой, что дополнительно снижает риск диабета. Другое его достоинство – содержание здорового жира и порядка 20 различных витаминов, минералов (фрукт богат калием, витаминами C, E и K, лютеином, бета-каротином).«Употребление в пищу полезных жиров, как в авокадо, замедляет переваривание углеводов, что помогает поддерживать более стабильный уровень сахара в крови. Если говорить о клетчатке, половина плода содержит до 7 граммов. Исследования связывают высокое потребление клетчатки со значительно меньшим риском диабета и его осложнений», - сообщает медицинский портал.Вдобавок для снижения риска диабета эксперты рекомендуют употреблять больше греческого йогурта.