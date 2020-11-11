Ученые узнали, что важнее для похудения: время приема пищи или количество калорий

Похоже, интервальное голодание уступает в эффективности обычному ограничению количества калорий.Ученые сравнили эффективность интервального голодания и обычного ограничения количества калорий в диете. Результаты их небольшого исследования были представлены на виртуальной конференции Американского кардиологического общества, говорится в пресс-релизе. Новые данные показывают, что для похудения важнее количество калорий, а не время дня, в которое их нужно получать.Интервальное голодание – популярный диетический тренд. Оно подразумевает питание только в течение ограниченного периода в течение суток (обычно – от четырех до восьми часов в день). При нем не требуется считать калории и можно есть что угодно. В последние годы интервальное голодание часто становится объектом исследований. Результаты этих исследований нередко противоречат друг другу. Одни демонстрируют его безусловную пользу для похудения, другие ставят под вопрос его эффективность.Что показало новое исследованиеВ новом исследовании принимал участие 41 человек с лишним весом и сахарным диабетом. Их разделили на две группы. Часть участников (21 человек) должна была получать 80% калорий в первой половине дня (до часа дня). Остальные могли есть в течение 12 часов в сутки, они должны были поглотить половину суточных калорий после пяти часов вечера.Участники из обеих групп получали одинаковое количество пищи каждые сутки, им выдавали специально приготовленные блюда. В пресс-релизе ученые назвали питание, использованное в исследовании, здоровым и низкокалорийным. Исследование длилось 12 недель.Авторы исследования указывают, что использование стандартизированных блюд для всех участников должно делать результаты более достоверными. В предыдущих исследованиях участники из группы интервального голодания могли есть любую пищу.В этом исследовании интервальное голодание не продемонстрировало никаких преимуществ. Участники из обеих групп похудели примерно в одинаковой степени. Ученые считают, что главную роль в этом сыграло ограничение дневного количества калорий.