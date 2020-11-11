Висцеральный жир: почему иметь жир на животе опасно для здоровья

Висцеральный жир крайне опасен для здоровья. Он скапливается в организме крайне быстро, а избавиться от него не так-то просто. Предотвратить эту ситуацию можно при помощи правильного питания, здорового сна и грамотной физической нагрузки.Выяснить, что у вас нездоровое количество жира на животе можно при помощи сантиметровой ленты. У мужчин окружность более 95-98 сантиметров значит нездоровье, увеличивается риск сердечно-сосудистых заболеваний. У женщин данный показатель составляет более 90 сантиметров.А чтобы понимать, что такой жир лучше не допускать, а предотвращать, давайте рассмотрим, какие опасности для здоровья поджидают тех, у кого есть жир на животе.Опасность висцерального жираНарушенный обмен веществКритически большой живот и скопления висцерального жира приводит к нарушению обмена веществ. Люди утрачивают чувствительность к инсулину, гормону, который нужен для сжигания энергии. При утрате силы инсулина организм будет выкачивать из поджелудочной больше гормона и выведет из строя всю систему. В итоге у таких людей повышается риск синдрома инсулинорезистентности или метаболического синдрома.Метаболический синдромУ людей с подобной проблемой вырастает вероятность образования диабета 2 типа. Чревато высоким давлением, уровнем «плохого» холестерина, развитием сердечных недугов.Риск ожиренияЕсли оставить жир на животе, то риск развития ожирения остается наиболее высоким. Это подтверждено различными исследованиями. К такой ситуации может привести отказ от спорта, правильного питания. За год увеличение объема талии можно достичь на 9%. А если упорно тренироваться и соблюдать условия правильного образа жизни, то можно снизить жировую прослойку на животе.СтрессСтресс и увеличенный объём талии тесно связаны между собой. Продолжающиеся стрессовые ситуации приводят к скоплению висцерального жира. Все из-за гормона кортизола, что способствует накоплению жира на животе.Как избавиться от жира на животе?Это планомерное и грамотное питание, ведение здорового образа жизни. Если же появление «пивного» животика связано с какими-либо заболеваниями, то необходимо сходить на консультацию к специалисту. В такой ситуации требуется комплексный подход к похудению. Особенно успешными можно назвать диеты с низким содержанием насыщенных жиров и сахара в сочетании с регулярными интенсивными тренировками.