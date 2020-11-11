Самый безопасный способ лечения насморка дома
Простым методом лечения насморка дома поделилась специалист фармацевт.
Она подчеркнула, что пользоваться лекарственными средствами в этом случае можно только по рекомендации врача.
Эксперт напомнила, что «к каплям для носа идет жуткое привыкание», а препараты блокаторы с сосудосуживающим эффектом способны провоцировать аритмию.
Для лечения насморка фармацевт порекомендовала орошать полость носа изотоническим раствором.
«Раствор можно приготовить самим. Разбавляете чайную ложку соли в стакане воды, шприцом промываете нос. Это самый безопасный способ», - сказала эксперт .
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