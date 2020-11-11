Самый безопасный способ лечения насморка дома

По мнению эксперта, самым безопасным способом лечения насморка в домашних условиях является использование изотонического раствора, который нетрудно сделать самостоятельно.

Простым методом лечения насморка дома поделилась специалист фармацевт.

Она подчеркнула, что пользоваться лекарственными средствами в этом случае можно только по рекомендации врача.

Эксперт напомнила, что «к каплям для носа идет жуткое привыкание», а препараты блокаторы с сосудосуживающим эффектом способны провоцировать аритмию.

Для лечения насморка фармацевт порекомендовала орошать полость носа изотоническим раствором.

«Раствор можно приготовить самим. Разбавляете чайную ложку соли в стакане воды, шприцом промываете нос. Это самый безопасный способ», - сказала эксперт .
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины

http://neboley.com.ua - Добавил gorizont в категорию Разное

Читайте также

Добавить комментарий

Войдите, чтобы комментировать или зарегистрируйтесь здесь