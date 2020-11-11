Стройное и подтянутое тело: 6 советов по питанию от бодибилдеров

Бодибилдеры работают упорнее, чем кто-либо другой, чтобы получить четкие и ярко выраженные мышцы. Мы узнали от них, как они это делают.ДиетаБольшинство людей проводят в тренажерном зале 1-2 часа в день, поэтому в оставшиеся 22-23 часа диета играет наиболее важную роль в том, что происходит с мышцами. Если вы хотите видеть результаты, вы должны позаботиться об этом (и не верить мифу о том, что вы можете есть все, что хотите, только потому, что вы бегали трусцой или выполняли HIIT-тренировку).Совет №1: ешьте настоящую пищуПротеиновые порошки являются основным продуктом тренажерного зала, но всегда лучше получать питательные вещества и калории из природы, например орехов, мяса и овощей, которые содержат гораздо больше питательных веществ, важных для мышц, а также аминокислот и других элементов, которые помогают контролировать уровень сахара в крови.Совет №2: второй завтракПо словам экспертов, если вы хотите набрать мышечную массу, вам следует съесть протеиновый коктейль сразу после пробуждения, а примерно через 60 минут - второй завтрак, который должен быть с высоким содержанием протеина и некоторыми медленно усваиваемыми углеводами.Совет № 3: ведите записиЕсли вы действительно хотите знать, достаточно ли вы едите, чтобы набрать мышечную массу, вам, вероятно, потребуется вести какой-то дневник или журнал, в котором вы можете видеть, что вы уже ели и чего вам не хватает, все калории и макроэлементы для чтобы получить день.Совет №4: белки до и после тренировкиДобавки нужны только в том случае, если вы хотите нарастить мышечный объем. Если это так, то вам нужно принимать добавки не только перед тренировкой, но и после тренировки.