Назван доступный продукт, продлевающий жизнь

Доступным продуктом, продлевающим человеческую жизнь, является жгучий красный перец чили – его потребление существенно снижает риски сразу нескольких смертельно опасных заболеваний.Продлевающий жизнь эффект перца чили подтверждается данными Американской кардиологической ассоциации (AHA). Ее специалистами бы осуществлен мета-анализ более 4700 исследовательских работ, изучавших особенности воздействия острого продукта на организм.Таким образом было установлено, что жгучий перец является доступным продуктом, продлевающим жизнь – его присутствие в рационе питания ощутимо снижает вероятность умереть от последствий сердечных патологий, рака, а также других причин.«Люди, регулярно употребляющие чили, снижают личный риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний на 26 процентов, рака – на 23 процента. Риск смерти от любых причин – на 25 процентов по сравнению с теми, кто не ест его вообще или ест редко», - констатируют аналитики.Исследователи полагают, что способность продукта удлинять людям здоровую жизнь обусловлена его высокой концентрацией веществ антиоксидантов, препятствующих развитию воспаления и ассоциированных заболеваний, включая сердечно-сосудистые, рак, диабет. Одним из достоинств чили, по словам ученых, является его стабилизирующее влияние на содержание сахара в крови.