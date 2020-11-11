Ученые доказали, что морковный сок продлевает жизнь

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Витамины, минералы и микроэлементы, которые входят в состав морковного сока, положительно влияют на человеческий организм и способствуют долголетию.Морковный сок очень богат разными биологически активными веществами — это и витамины (в частности, А, С и К), и питательные нутриенты, и разнообразные минералы с микроэлементами. Каротиноидные пигменты, которые содержатся в соке моркови, демонстрируют высокую антиоксидантную активность, поэтому морковный сок является действенным средством для борьбы со свободными радикалами.Витамины из состава морковного сока способны предотвращать уничтожение иммунных клеток человеческого организма. Плюс, в составе сока можно обнаружить лютеин и бета-каротин — употребление этих веществ может защитить от рака крови и других видов онкологии. Это доказали ученые, которые проводили опыты с обработкой лейкозных клеток при помощи экстракта морковки.Учитывая все полезные эффекты морковного сока, нет ничего удивительного в том, что систематическое употребление этого продукта может заметно увеличивать продолжительность жизни. К такому выводу пришли зарубежные исследователи, проанализировавшие результаты нескольких научных работ по теме.