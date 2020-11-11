Воздействие антипиренов на мать вызывает диабет у потомства

Новое исследование Калифорнийского университета в Риверсайде показывает, что антипирены, воздействующие на беременных мышей, привели к рождению потомства, склонного к диабету. Ранее антипирены (ПБДЭ) также связывали с диабетом у взрослых людей. Это исследование демонстрирует, что ПБДЭ вызывают диабет у мышей, подвергшихся воздействию химического вещества внутри утробы.«Мыши подвергались воздействию ПБДЭ в утробе матери и в младенчестве с материнским молоком. Примечательно, что в зрелом возрасте, спустя много времени после воздействия химикатов, у потомства женского пола развился диабет», - рассказывает Елена Козлова, ведущий автор исследования и докторант Калифорнийского университета в области нейробиологии.Результаты исследования были опубликованы в журнале Scientific Reports.«Эта работа уникальна, потому что мы проверили как матерей, так и их потомство на все признаки диабета, наблюдаемые у людей», - рассказывает доктор Маргарита Куррас-Коллазо, невролог и автор исследования, ответственный за корреспонденцию.Группа ученых считает, что будущие продольные исследования на людях необходимы для определения долгосрочных последствий воздействия ПБДЭ в раннем возрасте.