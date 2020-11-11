Любители красного острого перца реже умирают от рака и болезней сердца

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Ученые затрудняются сказать, какие механизмы скрываются за этим феноменом.Люди, которые регулярно едят красный острый перец, дольше живут и реже умирают от болезней сердца. Это показало новое исследование, представленное на виртуальной конференции Американской кардиологической ассоциации, сообщает пресс-релиз. Ученые называют эти данные предварительными.Красный перец и капсаицинРанее исследования демонстрировали, что употребление красного острого перца связано со снижением риска смерти.Действующим веществом красного перца считается капсаицин. Ранее было известно, что он способен улучшать работу сердечно-сосудистой системы и обмен веществ. Известны и его защитные свойства в контексте атеросклероза. Предполагается, что у капсаицина есть противораковая активность. Однако достаточно ли выразительны эти эффекты, чтобы продлить жизнь человека, сегодня неизвестно. В то же время, существуют опасения, что это вещество в больших дозах может увеличивать риск развития рака желудка.Что обнаружили на этот разЧтобы проанализировать влияние красного перца на здоровье, авторы изучили более 4700 исследований, посвященных этому вопросу. В анализ вошли данные о 570 тысячах человек.Ученые обнаружили, что по сравнению с людьми, которые редко или никогда не едят красный острый перец, у тех, кто ест его регулярно:смертность от сердечно-соудистых болезней ниже на 26%;смертность от рака ниже на 23%;смертность от всех причин ниже на 25%.«Конкретные механизмы, которые могут объяснить наши результаты, сейчас неизвестны. Поэтому невозможно достоверно сказать, что красный перец продлевает жизнь и снижает риск смерти. Требуется больше данные рандомизированных контролируемых исследований, чтобы подтвердить эти предварительные данные», - считает Бо Зю (Bo Xu), кардиолог из Кливлендской клиники, соавтор исследования.