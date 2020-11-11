Грудное вскармливание защищает психику ребенка

Получающие грудное вскармливание не менее трёх месяцев подряд малыши впоследствии менее уязвимы перед тревожными расстройствами. Также у них отмечается более высокая концентрация, и они легче заводят друзей по мере взросления.Исследование подтвердило еще одно преимущество грудного вскармливания для здоровья детей. Находящиеся на грудном молоке в течение не менее трех месяцев малыши впоследствии имеют меньше поведенческих проблем. Британские ученые наблюдали за долговременным воздействием грудного вскармливания на поведение ребёнка по мере взросления, отмечая его характерные особенности в возрасте 3, 5, 7, 11 и 14 лет. Было замечено, что если малыши получали грудное вскармливание не менее трех месяцев или больше, они реже сталкивались с тревожными состояниями.Более того, такие дети гораздо легче заводили друзей и имели меньше проблем с концентрацией и вниманием. Результаты этого исследования подтверждают рекомендации Всемирной организации здравоохранения, которые говорят о том, что детей нужно эксклюзивно кормить грудным молоком в течение первых 6 месяцев жизни. К сожалению, во многих странах мамы ограничиваются всего несколькими неделями, беспокоясь о том, что грудное вскармливание может негативно сказаться на их внешнем виде. Авторы исследования не предоставили объяснений того, почему дети на грудном молоке демонстрировали более хорошее поведение, но у этого феномена несколько возможных объяснений.Во-первых, при грудном вскармливании в организме выделяется гормон любви окситоцин, как у матери, так и у ребёнка. А он снижает стресс и оказывает положительное воздействие на настроение. Во-вторых, грудное молоко само по себе содержит окситоцин и жирные кислоты, крайне важные для здоровья мозга. Британские ученые провели первое исследование, отследившее возрастные изменения в поведении детей в зависимости от того, насколько долго они получали грудное молоко в первые месяцы жизни.