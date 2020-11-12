Окружающие человека предметы обихода вызывают диабет

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Новое исследование Калифорнийского университета показало, что антипирены, обнаруживаемые почти в каждом доме, вызывают рождение мышат, которые становятся диабетиками. По мнению ученых, соединения могут быть повинны в развитии диабета у людей.Антипирены, ПБДЭ, уже связывали с диабетом у взрослых людей. ПБДЭ добавляют в мебель, обивку и электронику для предотвращения возгорания. Они попадают в воздух, которым люди дышат дома, в автомобилях и самолетах, потому что химическая связь ПБДЭ с поверхностями слабая.Новое исследование демонстрирует, что ПБДЭ вызывают диабет у мышей, подвергшихся воздействию химического вещества через их мать. Так, мыши получали ПБДЭ от своих матерей, когда они были в утробе, и с материнским молоком. Примечательно, что в зрелом возрасте, спустя много времени после воздействия химикатов, у мышат женского пола развился диабет.У всех мышат развилась непереносимость глюкозы, фиксировался высокий уровень глюкозы натощак, нечувствительность к инсулину и низкий уровень инсулина в крови, - все это признаки диабета. Хотя у матерей мышат развилась непереносимость глюкозы, сами они пострадали не так сильно, как их потомство. Кроме того, исследователи также обнаружили, что у мышат был высокий уровень эндоканнабиноидов в печени - веществ, связанных с аппетитом, обменом веществ и ожирением.