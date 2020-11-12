Мифы о здоровье, которые были опровергнуты наукой

Несмотря на стремительное развитие медицины в 21 веке, многие люди продолжают верить в устаревшие мифы, которые уже давно были опровергнуты наукой.Считается, например, что если у человека не было аллергии в детстве, то он может не волноваться о появлении аллергического расстройства во взрослой жизни. Это, к сожалению, не правда. Аллергия может развиться в любом возрасте и в любой форме, поэтому если вы обнаружили странную реакцию на привычные продукты, то обратитесь к аллергологу и сдайте специальные тесты.То же самое касается и астмы, которая, как ошибочно уверены некоторые люди, тоже не развивается у взрослых. Еще и как развивается! Если у вас есть подозрения на астму, то не затягивайте с походом к врачу.Популярный миф — кофе обладает мочегонным действием, поэтому его не следует учитывать при подсчете выпитой за день жидкости. Да, кофе действительно обладает мочегонным эффектом, но кофе — это все же источник воды для организма, поэтому учитывать его в общем объеме выпитой жидкости нужно.Еще один миф — яйца (особенно жареные) увеличивают уровень холестерина (того, который "плохой"), поэтому их ни в коем случае нельзя употреблять людям, склонным к болезням сердца и сосудов. Новые исследования показали, что не существует прямой связи между употреблением яиц (даже жареных) и уровнем "плохого" холестерина.