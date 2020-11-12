Дешевый продукт для защиты от болезней сердца и высокого сахара в крови

В качестве дешевого продукта для защиты организма от болезней сердца и гипергликемии (высокого сахара в крови) специалисты рекомендуют пшено.Улучшает работу сердца. Дешевое пшено является хорошим источником магния – важного «сердечного» минерала, обладающего свойством снижать риск инфаркта. Другой его минерал, калий, стабилизирует уровень артериального давления, действуя как сосудорасширяющее средство. Вдобавок продукт богат клетчаткой, при усвоении которой снижается уровень «плохого» холестерина ЛПНП, закупоривающего артерии.Препятствует высокому сахару в крови. Благодаря большому количеству клетчаткой и некрахмалистых полисахаридов, данный продукт хорошо помогают контролировать уровень сахара в крови, обеспечивает защиту от его повышения. Исследование, опубликованное изданием The Indian Journal of Medical Research, показало: пациенты с диабетом 2 типа, которые заменили порцию риса на пшено во время завтрака, смогли снизить уровень сахара в крови. Другая работа ученых свидетельствует: у людей с нарушенной толерантностью к глюкозе при потреблении 50 граммов пшена ежедневно, наблюдалось значительное улучшение показателей сахара в кровиПоддерживает здоровое пищеварение. Дешевый продукт богат пребиотиками и пробиотиками, которые играют ключевую роль в увеличении количества полезных бактерий в пищеварительном тракте. Употребляя пшено, можно решить проблему запоров, вздутия живота, спазмов.Укрепляет иммунитет. Полифенольные антиоксиданты пшена, помогают нейтрализовать свободные радикалы, вызывающие хронические заболевания и старение. Антиоксиданты также способствуют детоксикации, активно выводя потенциальные токсины из организма, тем самым улучшая общее состояние здоровья.Защищает от воспаления. Продукт насыщен феруловой кислотой, обладающей сильным антиоксидантным и противовоспалительным действием, стимулирующей процессы регенерации поврежденных тканей.Обеспечивает профилактику рака. Согласно имеющимся данным, фенольные кислоты, фитаты и другие соединения пшена могут тормозить рост раковых клеток.Какой продукт полезнее? Пшено-дранец. Такая крупа представляет собой цельные зерна, которые прошли минимальную обработку, были очищены только от цветочных пленок. Она сохраняет самое больше количество витаминов и микроэлементов в сравнении с другими видами пшена.Почему нужно замачивать? Пшено содержат вещества, действующие как антинутриенты, то есть, препятствующие полноценному усвоению организмом полезных микроэлементов. Чтобы освободиться от них, крупу предварительно нужно замачивать (желательно на ночь).