Поливитамины не работают, убеждены американские эксперты

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Многие принимают поливитамины, веря в то, что они укрепляют здоровье. Однако, согласно новому исследованию Гарвардского университета, это чистое самовнушение, так как тесты не показывают каких-либо различий у людей, пьющих витамины, и не принимающих их.Выводы ученые сделали, проанализировав данные более 21600 взрослых американцев, которые рассказывали о приема БАДов и давали субъективную оценку своего здоровья. Также проводился опрос и анализ, позволявшие объективно определить состояние здоровья. Примерно каждый пятый участник сказал, что регулярно принимает поливитамины или прочие добавки.Принимавшие БАДы оценивали свое здоровье на 30% лучше, чем люди, добавки не принимавшие. Но анализы одновременно показали, что обе группы людей не различались по психологическим, физическим и функциональным характеристикам. Получалось, поливитамины не улучшали общее состояние здоровья. Просто приверженцы витаминов верят в эффективность добавок, имея позитивные ожидания относительно их пользы для здоровья.