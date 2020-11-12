Медик назвал опасные места в офисе из-за вирусов

Общественные пространства стали опасными в условиях пандемии COVID-19, так как создают значительные риски заражения. Это касается и офисов, где в весьма ограниченном пространстве могут работать десятки людей. Какие места в офисе самые опасные — рассказал невролог, кандидат меднаук Сергей Грошев."Определить места в офисе, которые стали самыми опасными во время коронавируса, очень просто — это зоны вокруг предметов, которыми пользуется большинство сотрудников. Например, все сотрудники прикасаются к ручке входной двери, поэтому очевидно, что если потрогать ее, то частицы вируса, если таковые присутствовали на ручке, окажутся у вас на руках. Что делать, чтобы не заразиться от ручки? Регулярно мыть руки с мылом", — отметил Грошев.Мыши и клавиатуры, трубка офисного телефона, и также другие подобные предметы, тоже относятся к самым опасным. Для профилактики заражения следует протирать все такие предметы дезинфицирующими салфетками. "Оргтехника коллективного пользования в целом очень опасна в плане заражения. Никто не знает, какое количество рук прикасается к копировальным аппаратам", — заявил врач.Еще одно опасное в плане возможного инфицирования место — туалет. При спуске воды бактерии из унитаза распространяются по всей комнате, поэтому сливать воду необходимо с предварительно закрытой крышкой.