7 способов, как похудеть без тренажёрного зала

Душный и тесный тренажёрный зал привлекает не каждого. Тем более тех, кто не хочет напрягаться, заниматься, тратить на это время. Большинство людей предпочитают получить “волшебную пилюлю”, которая спасёт от излишков жира. Реально ли похудеть без тренировок в зале? Давайте разберём способы, помогающие похудеть без усердных физических нагрузок.Вечерняя прогулкаПосле ужина рекомендуется совершить прогулку. Через полчаса после последнего приема пищи выйдите на улицу и прогуляйтесь, хотя бы вокруг своего дома. Это гораздо приятнее и полезнее, чем лежать дома перед телевизором. Причём положительным образом скажется на фигуре.Отказ от транспортаПрогулки до работы и обратно, пешие походы до магазина или аптеки помогут сохранить стройность. Это гораздо полезнее, чем ездить на личном автомобиле или общественном транспорте. Конечно, дальние расстояния могут смутить, но, поверьте, это гораздо круче, чем поездка в комфортабельном такси. За один поход до работы можно сжечь немало калорий. А свежий воздух положительно скажется на самочувствии в целом.Походы в спа-салоныНе лишними для того, чтобы похудеть, будут посещения салонов красоты. Полезны для фигуры сауна, массажи, водные процедуры. Они улучшают тургор кожи, устраняя проявления целлюлита и даже уменьшая объёмы талии, бедер. Самый очевидный плюс - эти процедуры расслабляют, помогают избавиться от стресса.Активная уборка в домеВы знаете, что активное мытье полов помогает сжечь до 100 калорий? Это отличная зарядка и разминка для тех, кто не хочет ходить в тренажёрный зал. Занятия уборкой многогранны, их можно сочетать с приседаниями, растяжкой и другими типами упражнений. А как здорово танцевать с пылесосом в руках, имитируя песнопение и выступление на концерте! Поверьте, переусердствовать не получится!Занятия сексомЗа минут активного полового акта позволяют утратить порядка 100 калорий. Добавьте к этому прелюдии, растирания и массажи или даже эротический танец - никакой тренажёрный зал будет не нужен, чтобы похудеть.Правильное питаниеНи одна физическая нагрузка не поможет в похудении так, как сбалансированное питание. Не нужно следовать никаким диетам - пригодится подсчет калорий. Для сохранения фигуры в том виде, в котором есть, нужно находиться на поддержании, а для похудения - на дефиците.ПлаваниеНе хотите ходить в тренажёрный зал? Водные виды спорта отлично подойдут для обретения стройности и красоты. Упражнения в воде позволяют укрепить кожу, мышцы, снять нагрузку с суставов, сжигать излишки жировых запасов.Помните, что нет ничего лучше сочетания умеренных физических нагрузок и правильного питания для вашей фигуры. К тому же после похудения процесс поддержания не закончится. Нужно будет следовать здоровому образу жизни, чтобы сохранить полученный результат. Не обязательно ходить в тренажёрный зал, чтобы добиться успеха. Найдите подходящий вам вариант, лишь бы не сидеть на месте и не закостенеть.