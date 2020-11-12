Названы продукты ежедневного потребления, которые провоцируют высокое давление
В его публикации специалист Кэтрин Дженнер напомнила, что избыток потребляемой соли сильно вредит состоянию сосудов и провоцирует развитие гипертонии.
«Большое количество соли нарушает естественный водный баланс в организме, вызывает задержку жидкости. Это, в свою очередь, увеличивает давление на стенки кровеносных сосудов», - пояснила Дженнер.
Эксперт указала на то, что некоторые продукты, присутствующие в ежедневном рационе многих людей, могут содержать высокие дозы соли. При этом они не производят впечатления сильно соленых, так как к их вкусу привыкают.
«К ним относятся кетчуп, хлеб, круассаны, сливочное масло и маргарин, бекон и колбасы, заправки для салатов, в том числе майонез, готовые супы и жареные блюда, фастфуд», - назвала специалист.
Дженнер посоветовала тщательно следить за количеством потребляемой соли, есть меньше готовой пищи, предпочитать ей домашнюю. Во время готовки она рекомендует использовать вместо соли приправы – лимонный сок, душистые и пряные съедобные растения.
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