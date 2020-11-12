Названы продукты ежедневного потребления, которые провоцируют высокое давление

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Некоторые продукты, ежедневно употребляемые людьми, провоцируют высокое давление. Такие продукты зачастую являются источниками большого количества скрытой соли.В его публикации специалист Кэтрин Дженнер напомнила, что избыток потребляемой соли сильно вредит состоянию сосудов и провоцирует развитие гипертонии.«Большое количество соли нарушает естественный водный баланс в организме, вызывает задержку жидкости. Это, в свою очередь, увеличивает давление на стенки кровеносных сосудов», - пояснила Дженнер.Эксперт указала на то, что некоторые продукты, присутствующие в ежедневном рационе многих людей, могут содержать высокие дозы соли. При этом они не производят впечатления сильно соленых, так как к их вкусу привыкают.«К ним относятся кетчуп, хлеб, круассаны, сливочное масло и маргарин, бекон и колбасы, заправки для салатов, в том числе майонез, готовые супы и жареные блюда, фастфуд», - назвала специалист.Дженнер посоветовала тщательно следить за количеством потребляемой соли, есть меньше готовой пищи, предпочитать ей домашнюю. Во время готовки она рекомендует использовать вместо соли приправы – лимонный сок, душистые и пряные съедобные растения.