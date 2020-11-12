Разработан имплантат, контролирующий мочевой пузырь

Имплантируемая интеллектуальная повязка, которая безопасно и надежно прилегает к мочевому пузырю, однажды может помочь людям с недостаточной активностью мочевого пузыря – заболевание, которое мешает пациентам мочиться регулярно и комфортно.Имплантат, который сочетает в себе датчики и полимерную оболочку, представляет собой интегрированное устройство, которое может определять, когда мочевой пузырь необходимо полностью опорожнить, а затем отправлять сигнал на полимерное полотно с помощью электронной нити, которая расширяется или сжимается вместе с мочевым пузырем. После того, как мочевой пузырь опорожнен, повязка возвращается к исходному состоянию.Ученые подчеркивают, что устройство было протестировано на мышах. В нем применяются датчики, позволяющие осуществлять точный мониторинг мочевого пузыря в режиме реального времени для решения проблемы недостаточной активности.Исследователи, опубликовавшие свои результаты в журнале Science Advances, заявили, что они разработали полимерную оболочку змеевидной формы, чтобы зафиксировать ее на месте. Во время расширения она лучше соответствует изменяющейся форме мочевого пузыря.