Ограничение времени приема пищи не повлияло на потерю веса

Ограничение количества калорий влияет на похудение более заметно, чем ограничение времени, в течение которого можно есть. К такому выводу пришли авторы нового экспериментального исследования.Диеты с ограничением по времени приема пищи приобрели значительную популярность в последние годы — считается, что если есть в строго отведенных временных промежутках, то можно результативно сбросить лишние килограммы. Но эксперименты не подтверждают эффективность таких диет. Опыты показывают, что главное — это объем поступающих калорий, а не временные рамки на прием пищи."Авторы диет с временными ограничениями рекомендуют есть в "окнах", длительность которых обычно составляет четыре-восемь часов. Но эффективность таких методик вызывает серьезные вопросы", — говорят авторы нового исследования, сотрудники Университета Джонса Хопкинса (США).Ученые набрали группу из четырех десятков добровольцев с лишним весом и диабетом или преддиабетическим состоянием. Участников опыта разделили на две подгруппы — половине добровольцев необходимо было съедать 80 процентов суточного рациона до 13:00, а вторая половина могла питаться в течение всего дня. В итоге оказалось, что люди из разных групп худели примерно с одинаковой эффективностью. Главным фактором похудения оказался контроль употребляемых калорий, а не ограничение времени.