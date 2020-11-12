Названа специя, помогающая очистить организм от токсинов

Лучше заменить гималайской солью обычную.Состоящая на 99% из хлорида натрия, гималайская соль содержит всего 0,8% минеральных элементов. Помимо кальция, фтора и калия, в ее состав входит и железо. Именно окисление этого последнего химического элемента придает этой соли очаровательный розовый цвет.Польза розовой гималайской солиГималайская розовая соль, признанная за ее преимущества в натуральной медицине, оказывает положительное влияние на многих уровнях.ДетоксикацияОдно из самых больших преимуществ гималайской соли – растворять токсины, отходы, отложения и вредные вещества, присутствующие в организме человека. Таким же образом эффективно удаляются свинец и ртуть. Употребление соленой воды с кристаллами гималайской соли имеет долгосрочные терапевтические преимущества. Это помогает лечить остеоартрит и ревматизм, а также почечные и желчные протоки, избавляя организм от любых нежелательных отложений.Средство от боли в суставахДоказаны обезболивающие и расслабляющие свойства розовой гималайской соли. Ваша профессиональная деятельность заставляет вас долго сидеть? Чтобы облегчить контрактуры в задней части шеи, можно прикрепить кусочек соли к обеим сторонам шеи с помощью пластыря. Точно так же сделайте свою собственную подушку для снятия боли, набив ее кристаллами соли в хлопковом, льняном или шелковом чехле. Поместите его в духовку при температуре от 60 до 70 C, чтобы снять боль в суставах и мышечные спазмы.Оптимизация кровообращенияВозьмите в ванну немного розовой соли. Она способствует регуляции крови и лечит контрактуры. Для 20-минутной ванны достаточно 250 г соли, залитой чуть теплой водой. Вы почувствуете эффект в состоянии покоя.Восстанавливающая сила для косметических примененийСчитается, что это самая чистая соль в мире, гималайская соль используется в нескольких косметических целях. Ее можно использовать как скраб, необходимо взять четверть чашки мелкодисперсной порошкообразной кристаллической соли. Ее регулярное использование увлажняет сухую и уставшую кожу.У вас нежные руки? Сделайте смесь из одной чайной ложки соли с таким же объемом оливкового масла. Протрите этой смесью руки и дайте постоять пять минут, а затем смойте большим количеством теплой воды.Инструмент для восстановления баланса pH в организмеОчень богатая микроэлементами (железом, магнием, кальцием, калием, цинком, фосфором…) розовая гималайская соль активно участвует в поддержании кислотно-щелочного баланса организма, регулируя уровень pH в крови.Кроме того, ее потребление способствует снижению артериального давления. С низким содержанием хлорида натрия, он снижает риск гипертонии и сердечно-сосудистых заболеваний.Опасности солиГималайская розовая соль является альтернативой поваренной соли, популярной среди поваров, и является серьезным конкурентом, предлагая потребителям гарантию более здорового продукта. Однако, как и все соли, ее потребление за столом должно быть умеренным.Кроме того, морская соль уже не является таким безопасным решением, как раньше. Морская соль, которая все больше и больше перерабатывается и становится жертвой ускоренного загрязнения океана, стала предметом недавних исследований, показывающих возможное присутствие в наших солонках микрочастиц пластика.