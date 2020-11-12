Медики предупредили о побочных эффектах низкоуглеводной диеты

Быстрое похудение не стоит таких жертв.Низкоуглеводная диета имеет сложные побочные эффекты.Среди этой «побочки» есть даже болезненные симптомы.Симптомы гриппаГоловные боли, заложенность носа, нарушения сна, снижение способности к концентрации и постоянная слабость – симптомы, которые обычно возникают только при сильной простуде или гриппе, также могут быть вызваны резкими изменениями в рационе. И часто эти симптомы проявляются ночью, когда организм должен отдыхать и восстанавливаться. Однако если действительно хочется попробовать низкоуглеводную диету, лучше отказываться от углеводов постепенно, а не исключать их жестко из своего рациона.Вздутие животаВ целом, желудочно-кишечный тракт пучит от слишком большого количества сырой пищи. Лучше слегка обжарьте овощи перед едой. В рационе отмечается недостаток клетчатки – это влияет на пищеварение и приводит к неприятному вздутию живота и запорам.Дурной запах изо ртаРадикальные диеты меняют обмен веществ. Результат упоминается специалистами как кетоз, то есть углеводное голодание клеток. Как следствие этого, во рту развивается неприятный металлический привкус. Кроме того, при переходе на высокобелковую диету увеличивается количество бактерий, которые делают запах дыхания слегка неприятным.Мышечные спазмыС самого начала смены рациона на низкоуглеводное питание организм теряет воду и важные электролиты, особенно магний. Этот дефицит вызывает легкие судороги (особенно мышц икр и бедер).Уровень инсулина снижаетсяА для чего его вырабатывать организму, если в него не поступает глюкоза? Инсулиновый голод, продолжающийся долгое время, может закончиться диабетом.