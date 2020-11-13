Названы самые полезные сухофрукты для сердца

Вкусно и полезно.Сухофрукты — любимое лакомство многих, кто следит за своим здоровьем и фигурой. Мало того, что в таких продуктах много полезных витаминов, так они еще и низкокалорийные сладости. Медики рассказали, какие сухофрукты полезны для сердца.Финики является универсальным продуктом питания. Количество важных для организма веществ в составе этого продукта настолько велико, что питаясь одними финиками и водой, человек может прожить достаточно длительное время. В финиках содержится цинк, селен, медь, марганец, железо, фосфор, натрий, магний, кальций и калий.В медицине финики полезны при гипертонии, переутомлении, усталости, заболеваниях сердца, туберкулезе и анемии. Вместе с тем они стимулируют мозговую активность, обладают укрепляющим, тонизирующим и отхаркивающее действие, успокаивают кашель. Финики, как средство облегчает роды, показаны женщинам в период беременности.Кроме этого доказано, что финики усиливают защитную систему организма от различных инфекций, укрепляют почки, печень и сердце, нормализует кислотный баланс и является прекрасным средством для профилактики онкозаболеваний и образования опухолей.