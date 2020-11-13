Медики объяснили, с какой частотой обновляются органы человека

Ученые провели исследования, в ходе которых выяснилось, как часто организм человека обновляет свои клетки. На основании результатов научной работы исследователи информировали об указанной частоте регенерации.Так, наиболее часто обновляются те клетки в головном мозге, которые отвечают за логику, память и обучение. Как отметили специалисты, чем больше человек изучает нового, тем динамичнее проходят процессы регенерации мозга.На втором месте по скорости обновления находится кровь, на третьем – кожа. Если человек поранится, то эпидермис быстро начнет производить новые клетки, чтобы залечить повреждение. Также каждый день отмирают миллиарды старых клеток. С возрастом этот процесс лишь слегка замедляется.Печень характеризуется тем, что при полном обновлении ее клеток за 300-500 дней, даже при потере 75% ее объема, уже за 3-4 месяца ее можно восстановить целиком.Если человек питается сбалансировано, то у него вряд ли будут проблемы с костями. Скорость восстановления костной ткани также очень высока. Полностью обновиться кости могут за 7-10 лет.Чуть медленнее восстанавливается кишечник. Исключением являются только эпителиальные поверхности, которые меняются полностью всего за 5 дней.Мышцы «меняются» за 15 лет, а сердце – за 20. Роговица обновляется примерно раз в десять лет. А вот хрусталик считается «старожилом». Его возраст равен человеческому. Также не обновляются клетки мозга, которые получают зрительную информацию, говорят ученые.