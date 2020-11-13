Эксперт Роспотребнадзора посоветовал проветривать квартиру 2-3 раза в день для профилактики COVID-19

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Во время пандемии COVID-19 необходимо проветривать квартиру хотя бы 2-3 раза в день, чтобы снизить вероятность заражения. Таким советом поделился Михаил Лебедев, специалист Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора."Если говорить о квартире, то ее следует проветривать хотя бы 2-3 раза в сутки. Но если погода за окном позволяет, то можно делать это чаще. Что касается рабочих помещений — в частности, офисов и кабинетов — то проветривание в них нужно устраивать каждые 2 часа. По возможности — в отсутствие людей и в сквозном режиме", — сказал специалист Роспотребнадзора.Лебедев добавил, что окна в рабочих помещениях нужно открывать после каждого визита посетителей — вне зависимости от графика проветриваний. Таким образом можно обеспечить эффективную профилактику коронавируса."Проветривание позволяет удалить из воздуха патогенные агенты или снизить их концентрацию, что самым значительным образом уменьшает риск заражения. Это особенно важно для помещений, в которых находится несколько человек — в частности, для рабочего пространства. Открытые окна обеспечивают воздухообмен, который снижает вероятность т.н. аэрозольного пути инфицирования, когда вирус находится в воздухе в аэрозольном состоянии", — отметил эксперт.