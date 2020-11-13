Что сделать утром, чтобы понизить высокое давление

Высокое давление влияет на общее самочувствиеМногие люди страдают гипертонией, которая может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Но помимо лекарств, снизить артериальное давление помогают физические упражнения, особенно, если уделять им по 30 минут каждый день.Австралийские ученые доказали это с помощью нового исследования. Участие в эксперименте взяли добровольцы в возрасте от 50 до 80 лет. Они каждое утро по полчаса тренировались на беговой дорожке с умеренной интенсивностью.Куратор исследования Майкл Уилер подчеркнул, что такая привычка помогает снизить показатель систолического давления на 4-9 мм рт. ст., тем самым улучшая общее самочувствие. При чем, эффект от физической активности был такой же, как и от приема лекарственных средств. Более позитивный результат был у людей, которые дополнительно устраивали вечером пешие прогулки. Так, что снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, в частности гипертонии, поможет обычный и умеренный спорт.