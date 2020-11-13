Для печени, сердца и глаз: почему эту капусту нужно есть каждый день?

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По мнению специалистов, в сезон холодов и болезней нужно каждый день есть кале или кудрявую капусту – ее потребление эффективно улучшает состояние печени, сердца и сосудистой системы, органов зрения. Это один из лучших овощей для поддержания общего здоровья.«Кале – родственница белокочанной капусты, овощ семейства крестоцветных, который имеет репутацию суперпродукта. Если вы еще не открыли для себя кудрявую капусту, самое время попробовать – это богатый источник витаминов, минералов, антиоксидантов»,- констатируют эксперты в области питания на портале Food News.Они объяснили, почему кудрявую капусту нужно есть каждый день.Поддерживает пищеварение. Кале, отличаясь высоким содержанием клетчатки, улучшает перистальтику кишечника, способствуя плавному перемещению пищи по пищеварительному тракту. Благодаря устранению застойных процессов, оздоровляется кишечная микрофлора, активнее развиваются ее полезные бактерии – это не только предотвращает запоры, но также благоприятно сказывается на иммунной функции.Улучшает кровообращение. Кале полна железа, важного для кровообращения минерала. Получая его, мы помогаем организму производить гемоглобин, один из основных компонентов красных кровяных телец.Поддерживает хорошее зрение. Данный вид капусты насыщен питательными веществами, необходимыми для поддержания хорошего зрения с возрастом, – лютеином, зеаксантином, витамином А. Последнего в ней содержится очень много, это одно из несомненных преимуществ продукта.Укрепляет кости. Кале содержит кальций и витамин К, невероятно важные для крепких костей, зубов, волос.Борется с воспалением. Хроническое воспаление низкой степени тяжести может вызывать или усугублять множество заболеваний, включая болезни сердца, диабет, рак. Употребляя кудрявую капусту каждый день, организм получает омега-3 жирные кислоты и богатые серой соединения глюкозинолаты. Оба вещества играют жизненно важную роль в борьбе с воспалением.Препятствует болезням сердца. Употребление кудрявой капусты снижает шансы пострадать от сердечных заболеваний. Ученые связывают данный эффект со способностью продукта подавлять воспаление.Омолаживает кожу. Витамин С, содержащийся в растительном продукте, стимулирует выработку коллагена, минимизирует появление темных пятен, морщин, а также защищает кожу от солнечных лучей.Оздоровляет печень. Многие антиоксиданты, содержащиеся в кале, стимулируют процессы очищения печени. Вдобавок они защищают орган от воспалений и повреждений клеток, вызываемых свободными радикалами.